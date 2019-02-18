مقتل 4 جنود هنود باشتباك مع مسلحين في كشمير

لقي أربعة جنود هنود ومدني مصرعهم الاثنين في اشتباك مسلح في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الباكستان.

وذكر مسؤول في الشرطة الهندية إن الاشتباك وقع خلال حملة للجيش لملاحقة عناصر جماعة إسلامية تتهمها الهند بالوقوف خلف هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 40 جنديا هنديا الأسبوع الماضي في منقطة بولواما.



وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية جامو وكشمير الشمالية إن "القوات الهندية طوقت قرية بنغلان في منطقة بولواما في كشمير حيث هاجم انتحاري قافلة لقوات الأمن يوم الخميس باستخدام سيارة ملغومة".

وذكر مسؤول آخر بشرطة الولاية إن "معلومات وردت إليهم عن وجود ما يصل إلى ثلاثة متشددين من جماعة جيش محمد التي تتمركز في باكستان، بينهم أجانب، داخل منزل في القرية".



وقال مسؤول الشرطة الثاني إن أربعة جنود ومدنيا قتلوا في المعركة المسلحة أثناء تبادل إطلاق النار بين المسلحين والشرطة، فيما فرضت السلطات حظرا للتجول في المنطقة وطلبت من المواطنين البقاء داخل منازلهم.