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مقتل 4 طلاب وإصابة 17 شخصا جراء قصف وسط أفغانستان

مقتل 4 طلاب وإصابة 17 شخصا جراء قصف وسط أفغانستان
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