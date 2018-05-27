مقتل 4 عسكريين روس.. الجيش السوري يصد هجوما عنيفا في دير الزور

دير الزور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 4 مستشارين عسكريين روس وإصابة 3 آخرين في محافظة دير الزور نتيجة استهدافهم من قبل المجموعات الإرهابية.

وأوضحت الوزارة أن المستشارين العسكرين الروس كانوا موجودين في نقطة للجيش السوري، أثناء استهدافها من قبل عدة مجموعات إرهابية، مضيفة أن العسكرين الروس ساعدوا الجيش السوري في صدّ الهجوم والقضاء على 43 مسلحا، وتدمير 6 سيارات مجهزة بأسلحة ثقيلة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن مستشارين اثنين قتلا في المكان، وأُصيب 5 آخرون وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى العسكري، ورغم جهود الطاقم الطبي إلا أن اثنين آخرين فارقا الحياة متأثرين بجراحهما.