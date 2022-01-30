مقتل 4 لبنانيين خلال قتالهم مع داعش في العراق (صور)

نشرت عشيرة آل سيف الدين اللبنانية، على صفحتها في "فيسبوك" صورا تقول أنها لأفراد من عشيرتها قتلوا في العراق، كانوا ضمن مجموعة تابعة لداعش قتلها الأمن العراقي يوم أمس السبت.

وأرفقت العشيرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، عبارة "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم أمس السبت، عن مقتل 9 عناصر إرهابية، ضمن المجموعة المتورطة في الهجوم على قوة أمنية بمنطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى.

وتشير المعلومات أن عشرات الشبان اختفوا على مدى عدة أشهر ليتبين لاحقا أنهم التحقوا بتنظيم "داعش" في العراق، من خلال اتصالات أجروها مع عائلاتهم وأبلغوهم عن تواجدهم داخل العراق.

وكان الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية يحي الرسول، قد نشر عدة تغريدات يوم أمس السبت، في "تويتر" قال فيها، إن "جهاز الأمن الوطني وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم، ضمن قاطع عمليات ديالى التي قامت بهذا العمل الإجرامي".

وتابع: "باشرت خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة وقيادة القوة الجوية بالتخطيط والمتابعة ولساعات متواصلة، إذ تم القصاص منهم بتوجيه ثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات "اف-16" العراقية، أسفرت حتى الآن عن قتل 9 عناصر إرهابية، ومازال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية".

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي كان قد شن هجوما مسلحا على أحد مقار الجيش العراقي في ديالي شرق العراق، قتل فيه 11 جنديا أحدهم ضابط برتبة ملازم.