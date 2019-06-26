مقتل 4 من ضباط الشرطة الاتحادية العراقية في انفجار قنبلة بكركوك

أبلغ مصدران أمنيان رويترز أن أربعة من ضباط الشرطة الاتحادية العراقية لقوا حتفهم الثلاثاء، بعد انفجار قنبلة في جنوب غرب مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وقع الانفجار قرب قرية الهبات، التي تبعد 40 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب الغربي من كركوك، على الحدود بين قضائي الرشاد وداقوق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن مسلحي تنظيم الدولة لا يزالون نشطين في المنطقة.

وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2007 النصر على التنظيم الذي كان يوما ما يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية.

لكن تنظيم الدولة تحول منذ ذلك الحين إلى هجمات الكر والفر؛ بهدف تقويض الحكومة العراقية.

وعاود مقاتلوها تنظيم صفوفهم في سلسلة جبال حمرين في الشمال الغربي، التي تمتد من محافظة ديالى، على الحدود مع إيران، عبر محافظة صلاح الدين في الشمال وفي جنوب كركوك.

وفتح مسلحون مجهولون النار، الاثنين، على قرية على بعد 65 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من كركوك، فقتلوا ثلاثة من السكان. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن ذلك الهجوم، لكن الشرطة تعتقد أن تنظيم الدولة يقف وراءه.