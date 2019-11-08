مقتل 4 وإصابة 70 بسبب زلزال في شمال غرب إيران

نقلت تقارير إعلامية إيرانية عن مسؤولين القول إن زلزالا وقع في شمال غرب إيران فأدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة 70 في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال شدته 5.8 درجة ووقع الساعة 2:17 صباحا بالتوقيت المحلي (2247 بتوقيت غرينتش يوم الخميس) جنوب غربي أردابيل.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) أن الزلزال قوي نسبيا ودفع بعض الناس للهرب من منازلهم في حالة فزع خلال منتصف الليل.

ولم تذكر التقارير الإعلامية أي تفاصيل أخرى عن الخسائر البشرية لكن التلفزيون الرسمي أفاد بأن السكان في عدة بلدات ومدن شعروا بالزلزال.

وقال مركز رصد الزلازل إن نحو 20 مليون شخص شعروا بالزلزال الذي وقع على عمق عشرة كيلومترات. (رويترز)