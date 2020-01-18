مقتل 40 مسلحا من "الشباب" شمالي العاصمة الصومالية

أعلن الجيش الصومالي أنه قتل أكثر من 40 من مقاتلي حركة الشباب في قتال دار في إقليم شبيلي الوسطى شمالي العاصمة مقديشو.

ونقل موقع الصومال الجديد اليوم السبت عن الجنرال محمد أحمد تريديشي قوله في تصريح للصحافيين إن عناصر حركة الشباب قتلوا بعد أن هاجموا قاعدة للجيش في الإقليم.

وأسفر القتال أيضا عن إصابة 30 مسلحا إلى جانب مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين، وفقا لبيان صادر من وزارة الدفاع الصومالية.

وتشن حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، هجمات ضد القوات الصومالية بهدف إسقاط الحكومة في مقديشو وفرض تفسيرها الصارم للإسلام.