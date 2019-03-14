مقتل 5 جنود أفغان بضربات جوية أمريكية "صديقة"

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية الأربعاء، أن خمسة من جنودها قتلوا في قصف أمريكي بطريق الخطأ على إقليم أرزكان جنوب البلاد.

وقال مسؤول في الوزارة إن "الهجوم وقع بسبب انعدام التنسيق الملائم"، مشيرا إلى أن "عشرة جنود أفغان آخرين أصيبوا في القصف الأمريكي، وكانوا يتولون حراسة نقطة تفتيش".

وأكدت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في كابول أن "الولايات المتحدة شنت ضربات جوية دفاعية موجهة بدقة على أشخاص يطلقون النار على قوات أفغانية وأمريكية تتحرك على الأرض، قرب نقطة التفتيش التابعة للجيش الأفغاني".

ولم تؤكد المهمة أو تنف سقوط قتلى أو مصابين جراء هذه الضربات.

وقالت ديبرا ريتشاردسون المتحدثة باسم المهمة "جرى شن الضربات بعد تعرض القوات الأفغانية والأمريكية فعليا لنيران أسلحة خفيفة وقذائف صاروخية وطلبها لدعم جوي دفاعا عن النفس"، مضيفة أن "الحادث وقع بمكان تعذرت فيه الرؤية"، على حد قولها.