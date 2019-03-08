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مقتل 5 جنود عراقيين بإطلاق نار داخل وحدتهم العسكرية

مقتل 5 جنود عراقيين بإطلاق نار داخل وحدتهم العسكرية
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