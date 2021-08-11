مقتل 5 جنود وشرطيين عراقيين أثناء تفكيك عبوات ناسفة

لقي ثلاثة جنود وشرطيان مصرعهم أثناء محاولة تفكيك عبوات ناسفة في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، بحسب ما افاد مصدر امني الاربعاء.

ونقلت وكالة انباء الاناضول عن الضابط في شرطة ذي قار جميل الحسيني قوله إن عبوات ناسفة انفجرت أثناء محاولة تفكيكها من قبل قوات مشتركة من الجيش وشرطة حماية منشآت الطاقة في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وأضاف أن "3 جنود إضافة إلى 2 من شرطة حماية المنشآت قتلوا خلال انفجار العبوات"، مشيراً إلى أنها "تعود لعناصر داعش الإرهابي".

وحتى الساعة 9:20 (ت.غ) لم يصدر تعليق رسمي من قبل السلطات العراقية على الحادث.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن الأخير لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.