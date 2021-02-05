مقتل 5 عناصر أمن في هجوم لطالبان شمالي أفغانستان

قتل خمسة عناصر من الأمن الأفغاني، خلال اشتباكات مع مسلحين من حركة طالبان في ولاية فارياب شمالي البلاد.

وقال محافظ فارياب “نقيب الله فائق” في تصريح للصحافيين، الجمعة، إن اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وعناصر حركة طالبان بعد هجوم على مخفر عسكري بقضاء “خوجا سبزبوش” التابع للولاية.

وأوضح أن خمسة من عناصر الأمن قتلوا خلال الاشتباكات، وأسرت حركة طالبان عدداً من الجنود الآخرين، دون تحديد عددهم.

وأضاف أن قوات الأمن ألحقت خسائر فادحة بالمهاجمين من عناصر حركة طالبان.

وأشار فائق إلى أن قوات الأمن أطلقت عملية برية وجوية في المنطقة لملاحقة عناصر طالبان.

ولم يصدر بيان بعد من حركة طالبان حول الهجوم. (الأناضول)