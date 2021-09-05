مقتل 5 عناصر شرطة بهجوم في العراق

قتل 5 عناصر من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح بمحافظة كركوك العراقيه.

وأوضح المصدر لقناة “السومرية” المحلية (خاصة) أن “هناك هجوما مسلحا وقع مساء اليوم على قوات الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بكركوك”.

وأضاف المصدر (لم تسمه القناة) أن “الحصيلة الأولية للهجوم كانت مقتل 5 عناصر من الشرطة الاتحادية”، دون أن يوضح طبيعة الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، فيما لم تصدر السلطات أي إفادة بخصوصه حتى الساعة 21.40 تغ، غير أن مثل هذه الهجمات يتبناها تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأعلنت بغداد، أواخر 2017، الانتصار على “داعش” باستعادة الأراضي التي اجتاحها، صيف 2014، وتُقدر بثلث مساحة البلاد.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة من العراق، ويشن هجمات دموية من حين إلى آخر.