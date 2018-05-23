مقتل 5 في هجومين منفصلين على مواقع أمنية

حمّل إقبال نظامي المتحدث باسم الشرطة، حركة "طالبان" مسؤولية الهجوم

قتل 5 أشخاص بينهم شرطيان وزعيم قبلي اليوم الأربعاء، في هجومين منفصلين استهدفا موقعين أمنيين غربي ووسط أفغانستان، بحسب مسؤولين.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن عبد العزيز بيغ رئيس المجلس المحلي لولاية بادغيس (غرب)، أن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش أمنية في الولاية صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة أربعة آخرين.

وأضاف أن 4 من عناصر الشرطة ما زالوا في عداد المفقودين، جراء الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الساعة 10:00 ت.غ.

وفي ولاية غور (وسط)، قتل ثلاثة أشخاص بينهم زعيم قبلي في هجوم استهدف مقرا لشرطة الولاية، بحسب المصدر نفسه.

وحمّل إقبال نظامي المتحدث باسم الشرطة، حركة "طالبان" مسؤولية الهجوم.

وجاءت تلك الهجمات بعد يوم واحد من مقتل 16 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروح، إثر انفجار حافلة مفخخة في مدينة قندهار.

وصعّدت "طالبان" هجماتها في أنحاء البلاد منذ إعلانها "هجوم الربيع" السنوي الشهر الماضي.