مقتل 5 مزارعين بقصف للتحالف على ريف دير الزور

قتل خمسة مدنيين في قصف للتحالف الدولي، الإثنين، على حقل زراعي في ريف دير الزور الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديقراطية شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة تابعة للتحالف قصفت مجموعة من المزراعين كان يعملون فجرا في حقل ببلدة “الرز”، بعدما اشتبهت بأنهم عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وأوضحت المصادر أن خمسة مدنيين قتلوا؛ ثلاثة منهم من بلدة “الشحيل” المجاورة لبلدة “الرز”، واثنان من النازحين، واحتراق آلة الحصاد (الدراسة) التي كانوا يستخدمونها.

وكان 13 مدنيا قتلوا في 16 يوليو/ تموز الجاري في عملية إنزال جوي على قرية بريف دير الزور شرقي سوريا نفذتها مروحيات التحالف الدولي، بالاشتراك مع ما يسمى بـ”قوات سوريا الديقراطية” (قسد) التي تهمين عليها منظمة “ي ب ك/بي كا كا”.

ومنتصف 2017، تقدمت “ي ب ك” – بدعم من التحالف الدولي- في ريفي دير الزور الشرقي والشمالي، واستكملت السيطرة عليهما مطلع مارس/ آذار الماضي، بعد طرد تنظيم الدولة “داعش” منها.