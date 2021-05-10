مقتل 5 من الشرطة بهجوم مسلح في نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية عن مقتل 5 من عناصرها في هجوم مسلح على أحد مراكزها جنوبي البلاد، ليرتفع عدد أفراد الشرطة الذين قتلوا منذ مطلع الأسبوع إلى 12.

وقال المتحدث باسم الشرطة أوديكو ماكدون في تصريح لوكالة "رويترز" إن "الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح السبت في ولاية أكوا إيبوم أسفر عن مقتل خمسة رجال شرطة وزوجة أحدهم".

وجاء هذا الهجوم بعد وقوع ثلاث هجمات مساء الجمعة في ولاية ريفرز الجنوبية التي تعد مركزا للنفط أسفرت عن مقتل سبعة من رجال الشرطة.

وتقع بورت هاركورت، التي تمثل البوابة إلى منطقة دلتا الغنية بالنفط، بولاية ريفرز بينما تنتج ولاية أكوا إيبوم النفط أيضا. (رويترز)