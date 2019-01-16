مقتل 5 “إرهابيين” في العريش

حاجز عسكري للجيش المصري في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاربعاء عن مقتل خمسة “إرهابيين” في عملية أمنية بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، إن “قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش”.

وأضافت:” بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة، وتم التعامل معها، مما أسفر عن مقتل خمسة والعثور بحوزتهم على ثلاث بنادق آلية وبندقية خرطوش وعبوة متفجرة وحزام ناسف”.