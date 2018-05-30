مقتل 50 عنصرا من طالبان بهجوم صاروخي أمريكي بأفغانستان

لم تصدر طالبان حتى الآن أية بيانات تعليقاً على أورده متحدث القوات الأمريكية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقتل 50 عنصرًا من حركة طالبان على الأقل، في هجوم صاروخي شنته قواتها أثناء اجتماع للحركة الأسبوع الماضي، جنوبي أفغانستان.



وقال العقيد مارتن أودونيل، المتحدث باسم قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بزعامة الولايات المتحدة في أفغانستان، إن هجومًا صاروخيًّا نُفذ بواسطة راجمة صواريخ من طراز "HIMARS" استهدف اجتماعًا حضره قياديون من طالبان في منطقة "موسى كولا" بولاية هلمند.



وأضاف أودونيل أن الهجوم، الذي نُفذ في 24 مايو/ أيار الجاري، أسفر عن مقتل 50 عنصرًا على الأقل من طالبان.

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وأشار المتحدث إلى سقوط عدد آخر غير محدد من مسلحي الحركة، في غارات جوية خلال الأيام العشرة الأخيرة، فيما لم تصدر طالبان على الفور، أية بيانات تعليقاً على أورده متحدث القوات الأمريكية.



جدير بالذكر أن عدد القوات الأمريكية في أفغانستان يبلغ 15 ألف.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الرئيس دونالد ترامب، رشح أمس رسميًّا الجنرال أوستن سكوت ميلر، لقيادة القوات الأمريكية في أفغانستان.



وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على ترشيح ميلر، فإنه سيخلف الجنرال جون نيكولسون، القائد الحالي للقوات الأمريكية في أفغانستان.



والأربعاء الماضي، قالت مجلة "تايم" الأمريكية إنّ ترامب، اختار الجنرال "ميلر"، ليكون قائداً للقوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان.



وأشارت "تايم" إلى أنّ "ميلر" خدم في صفوف القوات الأمريكية لمدة 35 عاماً، وقضى معظم فترات خدمته في قيادة العمليات الخاصة. (الاناضول)