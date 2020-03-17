مقتل 50 مسلحا من "بوكو حرام" في جنوب شرق النيجر

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية عن تحييد 50 مسلحا من جماعة "بوكو حرام" خلال معركة دارت ليل الأحد في منطقة تومور في جنوب شرق البلاد

وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن "عناصر إرهابية من "بوكو حرام" مدججة بالأسلحة هاجمت على متن حوالى 20 آلية مركز الاستطلاع العسكري في تومور، لكن الرد التلقائي لقواتنا الدفاعية والأمنية أتاح صد العدو".

وأضاف البيان أن "الحصيلة المؤقتة هي سقوط جريح واحد في صفوفنا وتحييد 50 مقاتلا من بوكو حرام".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن وحدات من الجيش "لاحقت فلول المهاجمين حتى مخبئهم على ضفة بحيرة تشاد"، مشيرة إلى اعتقال "العديد من المشتبه بهم" وضبط "آليتين وأسلحة كثيرة".

وهذا ليس أول هجوم تشنه "بوكو حرام" على تومور، المنطقة الواقعة في مقاطعة ديفا بالقرب من نيجيريا والتي يستهدفها "الجهاديون" منذ 2015.

ويتحصن مقاتلو الجماعة على ضفة بحيرة تشاد الواقعة بين النيجر ونيجيريا وتشاد.