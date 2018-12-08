مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 100 في ملهى ليلي في إيطاليا

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين جراء تدافع روّاد ملهى ليلي في مدينة أنكونا شمالي إيطاليا إثر بخّ أحد الساهرين رذاذ الفلفل مثيرا حالة من الذعر واختناقات بين المحتفلين.

يتبع..