مقتل 6 جنود بانفجار عبوة ناسفة في شمال بوركينا فاسو

قُتل ستة جنود من بوركينا فاسو الجمعة في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم بمحيط منطقة أربيندا (شمال)، بحسب ما قال الجيش في بيان.

وكانت حصيلة سابقة أوردتها مصادر أمنية قد اشارت إلى وجود خمسة قتلى وجريحين.

وقال الجيش في بيانه “في حوالي الساعة 8,00 صباح الجمعة 17 كانون الثاني/ يناير، اصطدمت مركبة من وحدة تابعة لقوات أمن الشمال، كانت في مهمة استطلاعية، بعبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من يالانجا، بشمال غرب أربيندا”. واضاف البيان أن الانفجار أسفر عن “مقتل ستة جنود وجرح آخر”.

وعشية عيد الميلاد، قُتل 35 مدنيا، بينهم 31 امرأة، بالاضافة إلى سبعة عسكريين جراء هجوم في اربيندا.

وتبدو قوات البلاد التي تتكبد خسائر كبيرة، عاجزة عن وقف عنف الجهاديين. فهي تعاني من نقص في التجهيزات وفي التدريب، رغم تصريحات الحكومة المناقضة.

ويكثف الجهاديون هجماتهم في منطقة الساحل، خصوصا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان. (أ ف ب)