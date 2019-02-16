مقتل 6 عسكريين سعوديين على الحدود مع اليمن

أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده عن تعازيهما لذوي القتلى

أعلنت السعودية السبت عن مقتل 6 من جنودها على الحدود مع اليمن خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفق ما ذكرته وكالة "واس" الرسمية.

وحسب الوكالة، فإن القتلى هم وكيل الرقيب عبدالله الحربي، والعريف أحمد حمدي، والجندي أول أحمد جباري، والجندي أول عبده بن حسن لخامي، وسالم الغامدي وناجي الدوسري، من منتسبي القوات المسلحة السعودية، وقتلوا عند الحد الجنوبي في منطقتي نجران وجازان المحاذيتين للأراضي اليمنية.

وأعرب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان عن تعازيهما لذوي القتلى.

وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقواته في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

واس