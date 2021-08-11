مقتل 6 من "حركة الشباب" الصومالية

قتلت "أميصوم" 6 عناصر من "حركة الشباب" الصومالية خلال اشتباكات أعقبت تفجيرا استهدف جنودا من القوات الإفريقية.

واندلعت المواجهات بعد أن نصب عناصر من "الشباب" كمينا لقوات حفظ السلام، بزرع عبوة ناسفة انفجرت على جانب الطريق، وأعقبها إطلاق نار كثيف بين الجانبين.

وقال محافظ شبيلي السفلى عبد القادر محمد نور سيدي في تصريح، إن "القوات الأوغندية العاملة ضمن قوات حفظ السلام الإفريقية، صدت الهجوم، وقتلت ما لا يقل عن ستة من ميليشيات حركة الشباب".

في المقابل، زعمت مواقع إخبارية محسوبة على حركة "الشباب" أن الميليشيات أحرقت مدرعة تابعة لـ"أميصوم"، وقتلت جنودا أفارقة، خلال مواجهة مسلحة.