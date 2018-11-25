مقتل 6 يشتبه بانتمائهم للقاعدة في هجوم بطائرة مسيرة في اليمن

ارشيف

قال مسؤولون أمنيون وسكان في اليمن إن ستة أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة لقوا حتفهم في هجوم بطائرة مسيرة في وسط البلاد الأحد.

وذكر المسؤولون أن الهجوم استهدف موقعا يشتبه بأنه تابع للقاعدة في محافظة البيضاء، مما أسفر عن مقتل شخصين يُعتقد أنهما قياديان محليان في التنظيم بجانب أربعة مسلحين آخرين.

وكثيرا ما تشن القوات الأمريكية هجمات جوية وبطائرات مسيرة على فرع القاعدة في اليمن الذي يعرف باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

ويستغل التنظيم الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية للسعي في محاولة لتعزيز وضعه في هذا البلد الفقير.