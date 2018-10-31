مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري قرب سجن في كابول

أعلن مسؤولون أن سبعة اشخاص قتلوا في هجوم انتحاري على حافلة تقل موظفين حكوميين قرب أحد أكبر سجون كابول الأربعاء، في آخر الهجمات التي تستهدف العاصمة الأفغانية.

وجرح خمسة آخرون أيضاً في الهجوم الذي قال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية بصير مجاهد، إنه استهدف حافلة تنقل موظفين يعملون في سجن “بول شرخي”.

من جهته أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش أن الانتحاري كان راجلا. ولم تتبن أي جهة الاعتداء.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية تبنى معظم الهجمات الانتحارية في الأشهر الأخيرة.

ويعود آخر هذه الهجمات إلى يوم الإثنين عندما فجر انتحاري نفسه أمام المفوضية المستقلة للانتخابات، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وجرح ستة آخرين. (أ ف ب)