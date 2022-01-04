مقتل 7 باشتباكات مسلحة بفنزويلا

قتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 2 آخرين بجروح باشتباكات مسلحة بين جماعتين مسلحتين في فنزويلا.

ودارت تصفية حسابات في مدينة بارانكاس ديل أورينوكو في الأول من يناير الجاري على مدار أكثر من 7 ساعات" تم خلالها إطلاق حوالي 1000 رصاصة".

ووصل أشخاص مجهولين خلال الاحتفال بالعام الجديد ومن دون سابق إنذار بدأوا بإطلاق النار على الحاضرين، الأمر الذي تسبب في تبادل لإطلاق النار"، متابعة أن "أحد طرفي هذه الاشتباكات المسلحة هم أفراد من عصابة اتحاد بارانكاس التي تنشط في المنطقة منذ سنوات".

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل حول الجماعة التي ينتمي لها مسلحو الجهة الأخرى، في حين أكدت وسائل إعلام محلية أنهم ينتمون إلى مجموعة مسلحة كولومبية متمردة، وذلك بالرغم من أن الحدود الكولومبية تقع على بعد ألف كيلومتر تقريبا.