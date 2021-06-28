مقتل 7 وإصابة أكثر من 50 في انفجار في بنغلاديش

قالت الشرطة في بنغلاديش إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 50 جراء انفجار في العاصمة دكا وقع في وقت متأخر اليوم الأحد.

ولم يعرف بعد سبب الانفجار الذي وقع في الطابق الأرضي لمبنى مكون من ثلاثة طوابق في أحد أحياء العاصمة.

وقال شفيق الإسلام مفوض شرطة العاصمة للصحافيين بعد زيارة موقع الانفجار “المعلومات المتوافرة لدينا حتى الآن تشير إلى مقتل سبعة أشخاص في الحادث وتم نقل 50 آخرين إلى المستشفيات”.

وأضاف أن سبعة مبان أخرى قريبة وثلاث حافلات تضررت من الانفجار. (رويترز)