وفاة 8 أشخاص بحادث مأساوي في لبنان

لقي 8 أشخاص حتفهم بحادث سير مروع في بلدة عرسال في جبال لبنان الشرقية بمحافظة البقاع الشمالي.

واجتاحت شاحنة محملة بأكثر من 40 طنا من الحجارة عددا من السيارات، مما أدى إلى سقوط 8 قتلى، 7 من عائلة واحدة، وإصابة 5 بجروح، في بلدة عرسال، محلة عقبة الجرد.

ولقيت عائلة بكاملها مؤلفة من 7 أفراد من آل الفليطي مصرعها، بالإضافة إلى شاب من آل غدادة حتفهم جراء الحادث الأليم.

وأفادت صفحة التحكم المروري على تويتر إن حادث تصادم مروعا وقع بين شاحنة وسيارة في محلة وادي عطا عرسال، نتج عنه وفاة 7 من أسرة واحدة، فيما تبين لاحقا أن سائق الشاحنة قريب للعائلة أيضا.

وقالت مصادر في الدفاع المدني، إنه "خلال عملية الإنقاذ، استعانت عناصرنا بمعدات هيدروليكية ليتمكنوا من انتشال الجثامين، وتوازيا عملوا على إخماد حريق شب في الشاحنة".