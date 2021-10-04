مقتل 8 أشخاص في اشتباكات بالهند

تسببت اشتباكات اندلعت في ولاية أوتار براديش الهندية بمقتل 8 أشخاص على الأقل بعد زيارة وزير الدولة للشؤون الداخلية أجاي ميشرا، ونائب الوزير الأول للولاية كيشاف ماوريا.

وحول الاشتباكات، قال رئيس وزراء ولاية أوتار براديش يوجي أديتياناث، في تصريح صحافي، إنه “حزين للعنف في ولايته الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم 4 مزارعين”، بحسب قناة “إن دي تي في” الهندية.

ووعد المسؤول الهندي باتخاذ إجراءات صارمة ضد القتلة بعد إنهاء التحقيق، وناشد الجميع بالحفاظ على السلام.

ووقع الحادث في منطقة “أكيمبور خيري”، حيث كان المزارعون المحليون يحتجون منذ صباح اليوم على زيارة المسؤولين رفيعي المستوى، باعتبارهم لا يدافعون عن مصالحهم، من وجهة نظر المتظاهرين، بحسب “إن دي تي في”.

وبدأت الاشتباكات بعد قيام سيارات من موكب وزير الدولة بدهس عدد من المحتجين، فيما أظهرت صور من المنطقة حريقا متعمدا واشتعال سيارات.

وهذا تصعيد جديد للاضطراب المستمر منذ 10 أشهر بشأن قوانين جديدة مثيرة للجدل قبل انتخابات الولاية المقررة مطلع العام المقبل.