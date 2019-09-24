مقتل 8 اطفال رضع في حريق بمستشفى شرقي الجزائر

لقي ثمانية اطفال حديثي الولادة مصرعهم اثر اندلاع حريق في مستشفى بولاية الوادي شرقي الجزائر، بحسب ما اعلنت الحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني) الثلاثاء.

وذكرت الحماية المدنية، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن الحريق الذي اشتعل في الساعات الأولى من صباح اليوم بمستشفى “الأم والطفل” بولاية الوادي “أم بشير بن ناصر”، 700/ كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة، أسفر عن وفاة ثمانية أطفال، ثلاثة منهم بحروق وخمسة اختناقا.

وأضافت أنه تم إنقاذ 76 شخصا، 11 رضيعا و37 امرأة و28 عاملا وعاملة، وتم احتواء الحريق حتى لا يمتد إلى أماكن أخرى بالمستشفى.

ولا تعتبر الحادثة التي شهدها المستشفى اليوم الأولى من نوعها، فقد نشب العام الماضي حريق هائل أتى على أجزاء كبيرة من المؤسسة الاستشفائية المتخصصة، وتمت إعادة تهيئتها وترميمها في وقت وُصف بالقياسي.

