مقتل 8 جنود جرّاء هجوم مسلح جنوب شرقي نيجيريا

قتل 8 جنود من الجيش النيجيري، الأربعاء؛ جرّاء هجوم شنه مسلحون بولاية بنوي، جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك بحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول، من مصادر محلية ذكرت أن مسلحين مجهولين شنوا هجومًا مسلحاً ضد عناصر من الجيش بالولاية المذكورة.

وأشارت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل 8 جنود، وإصابة عدد كبير من المدنيين في المنطقة.

وفي بيان صادر عنه حول الحادث، قال حاكم ولاية بنوي، صموئيل أورتوم، إن هناك جنديين اثنين في عداد المفقودين، وأنه تم الدفع بجنود إضافيين إلى المنطقة التي شهدت الهجوم.

على الصعيد نفسه ذكرت وسائل إعلام محلية، أن العملية العسكرية التي أطلقها الجيش عقب الهجوم أسفرت عن مقتل 12 مسلحًا.

وتنشب صراعات عنيفة من حين لآخر بين العرقية الفلانية التي تعمل بتربية الحيوانات، شمالي نيجيريا، وبعض القبائل الأخرى المشتغلة بالزراعة.

فالفلانيون الذين يرتحلون لجنوبي البلاد من أجل رعي أغنامهم يزعمون أن المزارعين يحاولون سرقة حيواناتهم، وأنهم يقومون بالهجوم عليهم لهذا الغرض.

كما أن العصابات المسلحة تستغل مثل هذه الصراعات، وتقوم هي الأخرى بشن هجمات لصالحها. (الأناضول)