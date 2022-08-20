مقتل 8 على الأقل بهجوم على فندق في مقديشو

لقي 8 أشخاص مصرعهم على الأقل بهجوم شنه مقاتلون بحركة الشباب الإسلامية على فندق في مقديشو عاصمة الصومال .

وبين المسؤول محمد عبد القادر إن “القوات الأمنية واصلت تحييد الارهابيين الذين تم تطويقهم داخل غرفة في مبنى الفندق”. وأضاف “تم إنقاذ معظم الأشخاص لكن تأكد مقتل ثمانية مدنيين على الأقل حتى الان”.

واقتحم مقاتلون من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فندق الحياة مساء الجمعة وهم يطلقون أعيرة نارية وقنابل.

وأضاف عبد القادر أن “قوات الأمن أنقذت عشرات المدنيين بينهم أطفال كانوا محاصرين في المبنى”.

وكان المسلحون لا يزالون مختبئين في الفندق في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وسمع أزيز رصاص ودوي انفجارات متقطعة في المنطقة.

وهو أكبر هجوم تشهده العاصمة الصومالية منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في أيار/ مايو.



وتجمع عشرات الأشخاص ليل الجمعة السبت أمام المبنى لمحاولة الحصول على معلومات عن أقاربهم.

وقال أحد هؤلاء ويدعى مودي علي “كنا نبحث عن أحد أفراد عائلتي (…) محاصر داخل الفندق”. وأضاف “تم تأكيد وفاته وكذلك وفاة ستة أشخاص آخرين بينهم اثنان أعرفهما”.