مقتل 8 عناصر شرطة بهجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو

قتل 8 عناصر شرطة وأصيب 33 آخرون في هجوم "إرهابي" استهدف مقرهم في مدينة واراو في جنوب شرق النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

وقالت وزارة الدفاع في النيجرية في بيان لها إنه "قرابة الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم (4.30 ت غ) تعرّضت مفرزة الدرك الوطني في واراو لهجوم شنّته مجموعات مسلحة إرهابية على متن عشرات الدراجات النارية والعربات".

وأضافت أن "الحصيلة الموقتة للهجوم تفيد بمقتل ثمانية دركيين وإصابة 33 آخرين بجروح، بينهم ستة جروحهم خطرة".

وأكدت أن حوالى 50 "إرهابيا" قتلوا أثناء التصدي للمهاجمين.

وبحسب الوزارة، فإنّ الهجوم استهدف مفرزة الدرك المولجة "تأمين القرى المجاورة" لواراو، المدينة الواقعة على مقربة من بوركينا فاسو.

ولفتت إلى أنّ "رد الفعل النشط لعناصر المفرزة، بالإضافة إلى التعزيزات البرية والجوية، سواء الوطنية أو من جانب الشركاء، أتاح دحر العدو".