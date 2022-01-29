مقتل 9 من داعش في غارة للجيش العراقي

لقي 9 عناصر على الاقل من تنظيم داعش مصرعهم في غارة شنتها الطائرات العراقية على اوكارهم شمال العاصمة بغداد، كشفت خلية الإعلام الأمني إن هذه العناصر مسؤولة عن حادثة العظيم في ديالى والتي راح ضحيتها عدد من قوات الأمن العراقي.

العراق: تم الثار للشهداء

وأصدرت الخلية بيانا السبت جاء فيه، “بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادثة العظيم التي راح ضحيتها عدد من المقاتلين. تمكن الأبطال في جهاز الأمن الوطني وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى، التي قامت بهذا العمل الإجرامي، حيث باشرت خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية بالتخطيط والمتابعة ولساعات متواصلة”.

طائرات اف 16 نفذت المهمة

وتابع البيان: “حيث تم القصاص منهم بتوجيه ثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات F16 العراقية، أسفرت حتى الآن عن قتل ٩ عناصر إرهابية، وما زال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية الجبانة داخل أوكارهم، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا”.

وأكمل البيان: “لم ولن تنام عيون رجال العراق الأبطال إلا بعد أن تجعل أرض هذا البلد مقبرة لكل من يحاول المساس بأمن هذا الوطن، وسنزف بشرى لاحقة عن عملية أمنية أخرى تسر قلوب العراقيين. حمى الله العراق وشعبه.. والنصر لكم يافرسان قواتنا الأمنية”.

يشار إلى أن مجموعة من عناصر “داعش” الإرهابي تضم نحو 10 مقاتلين بينهم قناص، شنت هجوما على أحد مواقع الفرقة الأولى في الجيش العراقي، بمحافظة ديالى شرق البلاد، وقتلت 11 جنديا، مستخدمة أسلحة متوسطة.