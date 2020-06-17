مقربون يدعون النظام للرحيل: قيصر يحاصر عائلة الاسد والاخرس وحمشو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن تفعيل قانون العقوبات الأمريكي "قيصر" وفرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا من بينها بشار الأسد وزوجته.

وأضاف "بومبيو"، أن المستهدفين هم جزء من حملة مستمرة لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على النظام السوري.

وقال "بومبيو" إن "أمريكا تدرس عقوبات أكبر على النظام، ولن تتوقف حتى يوقف حربه الوحشية على الشعب السوري".

وذكر، أن بموجب قانون "قيصر" سيفرض عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة الأسد وداعميه الأجانب على أفعالهم الوحشية في سوريا.

وعرف من الأسماء التي فرض عليها قانون عقوبات "قيصر"، (بشار الأسد، أسماء الأخرس، ماهر الأسد، محمد حمشو، غسان بلال، سامر دانا، بشرى الأسد، منال الأسد، أحمد صابر حمشو، عمرو حمشو، علي حمشو، رانيا دباس، سمية حمشو).

مقربون يدعون الاسد للرحيل

شهدت حلقة برنامج الاتجاه المعاكس للإعلامي "فيصل القاسم"، أمس الثلاثاء، آراء سياسية عدة معارضة للنظام من جميع أنحاء العالم ولكن أبرزها من دعا لإسقاط النظام وهو في داخل سوريا.

وتحدث "سليمان شبيب" رئيس حزب "سوريا أولا" من طرطوس حيث قال، إن "ما وصلت إليه سوريا من الاحتقان والغضب والتوتر ليس في السويداء فقط بل بجميع المناطق، وصل إلى أقصى درجة ممكنة، وهذا الانفجار سببه سياسة خاطئة اتبعها النظام من عشرات السنيين، سوريا تعرضت لعملية نهب منظمة وتفاقمت خلال سنوات الحرب".

وأضاف، أن الشباب السوري انتقل من حالة اليأس لحالة الغضب، ويجب أن يتدارك الوضع، ولا أرى أي محاولة لتغير جدي من النظام، المشكلة ليس بالأشخاص بل بنهج اقتصادي وسياسي استولى على سوريا منذ عشرات السنيين.

وشرح "شبيب" أنه يوجد الآن انتفاضة بالشارع وهناك حالة تناقض رهيبة بين شعب يعيش خط الفقر والمجاعة، وبين بذخ ورفاهية صارخة.

وذكر، أن الوضع السوري يحتاج إلى تغير جذري وشامل يوصل لسوريا المستقبل المتصالحة مع ذاتها ومع العالم يبدأ هذا التغير الحقيقي من الداخل وليس بتغيير حكومة وتبديل طرابيش الوزراء والمسؤولين.

استمرار المظاهرات

وتتواصل الاحتجاجات في محافظة السويداء، ضد نظام الأسد، مطالبة بإسقاطه في مظاهرات حاشدة شهدتها المحافظة في الأيام الماضية، بدأت بعد انهيار الليرة السورية وتدهور الوضع الاقتصادي.

ورشق معارضون في قرية (الجنينة) بريف السويداء الشرقي، رشقوا بالبيض صورا لبشار الأسد معلقة على جدار مدرسة بالقرية.

وشهدت محافظة السويداء خلال الفترة الماضية مظاهرات مناهضة لنظام الأسد، خرجت على خليفة انهيار الليرة السورية وتدهور الوضع الاقتصادي وهتفت بشعارات ثورية، ضد النظام وإيران وروسيا، ما دفع أمن النظام للرد عليها من خلال إطلاق الشبيحة عليها واعتقال عشرة من النشطاء.

الجدير بالذكر أن نشطاء الحراك السلمي في السويداء وجهوا بيانا إلى الرأي العام وإلى وجهاء ومشايخ المحافظة والأهالي عموما، أكدوا فيه عزمهم على استمرار مظاهراتهم المناهضة لنظام الأسد.