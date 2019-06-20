مقررة الامم المتحدة: السعودية رفضت زيارتي وقتل خاشقجي جريمة دولية

وصفت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد عملية اعدام الصحفي السعودي جمال خاشقجي بانها انتهاكا لجميع المبادئ الدولية

وقالت المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد ان ما جرى لخاشقجي جريمة دولية انتُهكت فيها جملة من القوانين.

واعلنت في تصريحات لوكالة انباء الاناضول التركية ان على مجلس الأمن الدولي أن يأخذها على محمل الجد.

ومن المقرر أن تقدم كالمارد تقريرها في 26 يونيو/ حزيران الجاري إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خلال الجلسة الـ41، المزمع انطلاق أعمالها الأسبوع القادم.

وأضافت: "نعيش في عالم تستهدف فيه الحكومات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الآراء المعارضة. أعتقد أن مجلس حقوق الإنسان يمتلك الفرصة والمسؤولية من أجل الحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم أو الرد عليها".

وأكدت أنها تقدمت بسلسلة من التوصيات المنهجية في تقريرها حتى لا تقع جرائم مشابهة لقتل خاشقجي، من بينها تشكيل آلية دولية من أجل التحقيق في عمليات القتل العمد.

وأعربت عن أملها بالحصول على دعم مجلس حقوق الإنسان لمبادرتها هذه، داعية المجلس والدول الأعضاء فيه إلى اتخاذ جملة من الإجراءات بخصوص جريمة قتل خاشقجي.

السلطات السعودية ترفض زيارة كالامارد إلى المملكة

على صعيد متصل صرحت كالامارد أن السلطات السعودية رفضت زيارتها للمملكة في إطار التحقيقات الجارية حول جريمة مقتل خاشقجي وأشارت إلى أن التحقيقات التي تجريها حول الجريمة، انتهت مع نشر التقرير، مشيرة أنها كانت تؤدي دائما الحوار البنّاء مع الدول.

وأكدت استعدادها للقاء المسؤولين السعوديين في أي مكان، في حال جاؤوا بمعلومات ومعطيات تتعارض مع ما ورد في تقريرها المعلن