مقطع فيديو لأمير مكة خالد الفيصل يلقى تفاعلا من رواد "التواصل الاجتماعي"

لقي فيديو نشره حاسب إمارة مكة الرسمي على موقع "تويتر"، لأمير مكة خالد الفيصل، تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مقطع الفيديو المتداول يظهر فيه أمير مكة وهو يتحدث عن مناقب الأمير الراحل عبد الله الفيصل، إلى جانب صور ومقاطع فيديو أخرى من حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة.

وقال الأمير خالد الفيصل، في كلمته، "عبدالله الفيصل أخي وأستاذي وملهمي، عبدالله الفيصل هو من رباني وهو قدوتي وهو الذي رعاني طفلا وشابا ورجلا، رحمك الله يا عبدالله الفيصل كم افتقدتك".