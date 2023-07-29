مقطع فيديو يثير الجدل في السعودية.. مظاهرة للشيعة في المدينة المنورة

أثار مقطع فيديو جدلاً واسعًا في المملكة العربية السعودية، بعد انتشار لقطات مصورة لشيعة يُجرون تظاهرة لطمية نحو مقبرة البقيع، بدءًا من المسجد النبوي في المدينة المنورة.

وقيل إن هذه التظاهرة جرت تزامنًا مع إحياء مراسم ذكرى عاشوراء، وأدى انتشار المقطع إلى حالة من الجدل والتساؤلات بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو عددًا من الشيعة وهم يمارسون الطقوس الطائفية المعروفة لهم، حيث يقومون باللطم والنحيب والتعبير عن الحزن والأسى بمناسبة ذكرى مأساة مقتل الإمام الحسين.

يُذكر أن الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية تحظى بأهمية كبيرة لدى الشيعة حول العالم، ويقصد الكثير منهم هذه المناطق لأداء العبادات والزيارات الدينية.

فيديو مضلل وغير حقيقي

وتبين من خلال منصة "مسبار" أن الفيديو المتداول هو في الواقع مضلل وغير حقيقي، وأنه ليس لخروج شيعة المدينة المنورة حديثًا نحو مقبرة البقيع بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء.

إذ أن مقطع الفيديو المتداول هو مشهد قديم وتم نشره على موقع YouTube منذ يناير 2014، ويُظهر تجمعًا لشيعة أمام قبر السيدة فاطمة الزهراء في مقبرة البقيع في المدينة المنورة

ذكرى مقتل الحسين بن علي

ويأتي تداول هذا الفيديو في ظل إحياء المسلمين الشيعة لذكرى عاشوراء، وهو العاشر من شهر محرم، ويُعتبر يومًا حزينًا عند الشيعة لما يُرتبط به من ذكرى مقتل الحسين بن علي، حفيد النبي محمد، في معركة كربلاء عام 680 م بعد رفضه مبايعة يزيد بن معاوية للحكم.

وفي هذا اليوم، ينظم المسلمون الشيعة مراسم خاصة لإحياء هذه الذكرى، تبدأ من التاسع من شهر محرم الذي يُطلق عليه "تاسوعاء".

مقبرة البقيع

مقبرة البقيع، والتي تقع في المدينة المنورة، تُعتبر أقدم مقبرة للمسلمين وتضم صحابة الرسول محمد وآل البيت والعلماء والتابعين. وهي مكان مقدس لدى المسلمين الشيعة والسنة على حد سواء، ويتوافد إليها المسلمون لزيارة قبور الصحابة والأئمة الأطهار والتابعين، ويُحيون ذكرى وفاة أقارب النبي والأحداث التاريخية الهامة.

