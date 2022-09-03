مقطع فيديو يفضح تصرفات عسكري كويتي.. و"الداخلية" تعلن القبض عليه (فيديو)

أثار مقطع فيديو انتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص بلباس عسكري في الكويت، وهو يجبر الزبائن في أحد مراكز التسوق في البلاد، على افساح المجال له داخل المحل، ردود فعل غاضبة في الشارع الكويتي.

ويظهر في مقطع الفيديو، الشخص صاحب اللباس العسكري، وهو يقتحم طابور الزبائن داخل ال"سوبر ماركت"، ويجبرهم على إفساح المجال له وإعطائه الدور حتى يدفع ثمن البضائع التي اشتراها.

تصرف سخيف من هذا العسكري، لباسك ونجمتك ليست لازدراء الناس والتعدي عليها، أتعجب كيف يسكت الناس بهذه الطريقة على هذا التصرف! pic.twitter.com/vH78Bxb0G2 — نحو الحرية (@hureyaksa) September 2, 2022

وعلى الرغم من عدم اعتراض زبائن "السوبر ماركت" ولا حتى المحاسب، على تصرف الرجل، إلا أنه لم يتوانى عن دفع إحدى عربات الزبائن لإجباره على إفساح المجال له.

وتدخلت وزارة الداخلية الكويتية، على الفور بعد نشر المقطع المصور، معلنة في بيان لها أنه تم القبض على الشخص الظاهر في الفيديو وتمت إحالته للجهات المختصة.