مقطع فيديو يكشف ارتفاعاً غير مسبوق لدرجات الحرارة في الكويت

تم تداول مقطع فيديو يُظهر مواطنًا كويتيًا يُقيس درجة الحرارة في إحدى الشوارع بلاده، وقد وصلت إلى أكثر من 70 درجة مئوية. هذه الدرجة العالية تعد غير مسبوقة في دول الخليج وحتى على مستوى العالم.

في الفيديو، يظهر الرجل الكويتي وهو يحمل جهاز قياس درجة الحرارة ويقوم بقياسها داخل المنزل أولاً، ثم خارجه وفي أماكن وقوف السيارات.

واستغرب الرجل عندما وضع الجهاز على الأرض وظهر رقم 71، وهو رقم يشير إلى درجة حرارة مرتفعة جدًا.

فيديو / مواطن يوثق وصول درجة حرارة اسفلت الشارع الى 71 درجة مئوية في منطقة العقيلة. pic.twitter.com/z1hb4cTksR July 9, 2023

يجدر بالذكر أن مناطق مختلفة حول العالم شهدت هذا الأسبوع درجات حرارة قياسية غير مسبوقة، فقد سجلت إيطاليا 45 درجة مئوية، وشهدت 6 مدن إيرانية درجات حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهذا يُعد أعلى درجة حرارة في الصيف في تلك البلاد.

كما سجل وادي الموت في كاليفورنيا، الولايات المتحدة، مستويات حرارة قياسية وصلت إلى 54 درجة مئوية يوم الأحد، وأيضًا، سُجلت درجات حرارة مرتفعة في السعودية ومصر والجزائر تفوق معدلاتها المعتادة.

