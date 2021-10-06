مقطع فيديو يوضح مسار "شاهين".. والإعصار يهدد اليمن

حذرت الأرصاد الجوية اليمنية، من تأثر 6 محافظات في البلاد، بشكل غير مباشر بالإعصار المداري شاهين، الذي ضرب سواحل سلطنة عمان خلال الأيام الماضية، وخلف خسائر في الأرواح والممتلكات.

كما نشرت صحيفة "TheNationalNews" العلمية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يصور مسار إعصار "شاهين"

Watch: Satellite captures Cyclone Shaheen's path from space pic.twitter.com/hS3GJdLyBv — The National (@TheNationalNews) October 6, 2021

عواصف رعدية

وتوقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد في عدن، تأثر اليمن بحالة من عدم الاستقرار الجوي من بقايا الرطوبة التي خلفها الإعصار، مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية على عموم البلاد.

وأفاد المركز في نشرة تحذيرية عبر صفحة الهيئة على "فيسبوك"، بأن "التوقعات تشير إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء والضالع وسلسلة المرتفعات والمنحدرات الجبلية الغربية من لحج وتعز جنوباً حتى صعدة شمالاً".

تحذيرات

وأضاف أن "من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من محافظات المهرة وحضرموت ثم على محافظات شبوة، مأرب والجوف".

وذكر المركز، أن "أمطارا متوسطة متوقعة تشتد أحيانا، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت وشبوة، بينما يبدأ التأثير على محافظتي أبين وعدن من يوم الخميس، فيما سيشهد أرخبيل سقطرى أجواء غائمة وأمطاراً متوسطة تشمل غالبية الأرخبيل".

وحذر من "التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار فيها"، داعيا إلى "عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء، واللوحات الإعلانية والأشجار، وإغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية والأمطار".

سلطنة عمان

ومنذ أيام، تتأثر سلطنة عُمان بإعصار "شاهين" الذي أدى إلى هطول الأمطار الغزيرة وهبوب رياح عاتية، الأمر الذي دفع السلطات بمطالبة قاطني المناطق الواقعة في نطاق التأثير المباشر للإعصار شمالي السلطنة بإخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء

​كما فعّلت وزارة الصحة العُمانية خطة الطوارئ الوطنية الصحية لقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة على مستوى المحافظات المحتمل تأثرها بإعصار "شاهين".