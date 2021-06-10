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مكافأة بالملايين لقاء معلومات عن هجمات ضد البعثات الاميركية بالعراق

منشور 10 حزيران / يونيو 2021 - 03:59
ارشيف

تأتي المكافأة التي اعلنت عنها الخارجية الأميركية بعد استهداف مطار بغداد الدولي حيث يتمركز عسكريون أميركيون، ليل الأربعاء، بثلاث طائرات مسيرة. 

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، تخصيص مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الهجمات ضد المنشآت الدبلوماسية الأميركية في العراق.

ودعا حساب "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على تويتر العراقيين إلى تقديم معلومات عن "الإرهابيين" الذين ينفذون هجماتهم ويختبئون بين المدنيين.

وجاء في تدوينة الحساب أن واشنطن تقدم "مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمعلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأميركية".

ودعا الحساب إلى مراسلته نصيا عبر واتساب أو تلغرام أو سغنال.

وتأتي دعوة الخارجية الأميركية بعد استهداف مطار بغداد الدولي حيث يتمركز عسكريون أميركيون، ليل الأربعاء، بثلاث طائرات مسيرة أسقطت واحدة منها، وفق ما أفاد الجيش العراقي في بيان صباح الخميس. 

من جانبه كتب العقيد واين ماروتو، المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" ضمن التحالف الدولي، في تغريدة على تويتر أن "كل هجوم على "حكومة العراق" و"إقليم كردستان العراق" والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية.

والهجوم على مطار بغداد هو الرابع بطائرة مسيرة مفخخة في العراق، لكن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه التقنية الهجومية الجديدة في العاصمة العراقية. 

وينسب خبراء هذه التقنية إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، والمشابهة لهجمات يشنّها المتمردون الحوثيون الموالون لإيران، في اليمن، ضد السعودية. 

كلمات دالة:الولايات المتحدةالعراق

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