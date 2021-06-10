مكافأة بالملايين لقاء معلومات عن هجمات ضد البعثات الاميركية بالعراق

تأتي المكافأة التي اعلنت عنها الخارجية الأميركية بعد استهداف مطار بغداد الدولي حيث يتمركز عسكريون أميركيون، ليل الأربعاء، بثلاث طائرات مسيرة.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، تخصيص مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الهجمات ضد المنشآت الدبلوماسية الأميركية في العراق.

ودعا حساب "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على تويتر العراقيين إلى تقديم معلومات عن "الإرهابيين" الذين ينفذون هجماتهم ويختبئون بين المدنيين.

يا أهل #العراق الاوفياء، يهاجم إرهابيون جبناء البعثات الدبلوماسية الأمريكية في العراق ثم يهرعون للاختباء بين السكان المدنيين. تقدم أمريكا مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمعلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية. راسلونا نصيا عبر واتساب أو تلغرام أو سغنال pic.twitter.com/kAf66O4VYG — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) June 10, 2021

وجاء في تدوينة الحساب أن واشنطن تقدم "مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمعلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأميركية".

ودعا الحساب إلى مراسلته نصيا عبر واتساب أو تلغرام أو سغنال.

وتأتي دعوة الخارجية الأميركية بعد استهداف مطار بغداد الدولي حيث يتمركز عسكريون أميركيون، ليل الأربعاء، بثلاث طائرات مسيرة أسقطت واحدة منها، وفق ما أفاد الجيش العراقي في بيان صباح الخميس.

بعد أن استهدفت جماعة خارجة عن القانون مساء يوم الأربعاء قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، عاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي ب 3 طائرات مسيرة، تم اسقاط طائرة... — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) June 10, 2021

من جانبه كتب العقيد واين ماروتو، المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" ضمن التحالف الدولي، في تغريدة على تويتر أن "كل هجوم على "حكومة العراق" و"إقليم كردستان العراق" والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية.

والهجوم على مطار بغداد هو الرابع بطائرة مسيرة مفخخة في العراق، لكن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه التقنية الهجومية الجديدة في العاصمة العراقية.

وينسب خبراء هذه التقنية إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، والمشابهة لهجمات يشنّها المتمردون الحوثيون الموالون لإيران، في اليمن، ضد السعودية.