مكالمة هاتفية بين ولي العهد السعودي والكاظمي

هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

وأجرى ولي العهد السعودي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي، شهد استعراض العلاقات الثنئاية بين البلدين وسبل تطويرها.

وجاء الاتصال بعد أن اختتم "بن سلمان" جولته الخليجية التي شملت 5 دول في مجلس التعاون الخليجي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال، عن التهنئة لرئيس الوزراء العراقي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

وشهد الاتصال كذلك استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون القائمة حاليا وسبل دعمها.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي أجرى ولي العهد السعودي اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء العراقي لتهنئته على سلامته ونجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها، واصفا الواقعة بـ"الاعتداء الآثم".