"مكان": اسرائيل تقترب من الحرب ضد حزب الله

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، النقاب عن استمرار حالة التأهب على امتداد الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن اسرائيل أصبحت قاب قوسين أو أدنى من أيام القتال.

وأفادت "مكان" نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي أن "الوضع في لبنان مقلق"، لافتا إلى أن "هناك إدراكا أنه تم فتح جبهة على الحدود".

كما أوضح المصدر أن "إسرائيل لا نية لها في التصعيد، ولكنها لن تسلم باستمرار إطلاق النار من لبنان، وهي مستعدة لكافة السيناريوهات".

من جهته، وفي خطاب بمناسبة ذكرى حرب تموز 2006، قال الأمين العم لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن "أي غارة جوية لسلاح الجو الإسرائيلي على لبنان سيتم الرد عليها بشكل مناسب ومتناسب".

وأضاف: "كل المساحة اللبنانية ممنوع أن يتعرض لها العدو بغارة جوية، حتى في الأرض... بتقصف منقصف".