مكان مقتل فلويد.. "مقدس وفيه يشفى المرضى"

يشهد مكان مقتل، الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد في مينيابوليس، إقامة طقوس مختلفة، وذلك بعد أن أعلنه "المناضلون في سبيل الاستقلال"، مكانا مقدسا.

وتجري في ذلك المكان، طقوس تعميد مسيحية، ويزعم البعض أن التواجد فيه، يشفي المرضى، وأنهم أصبحوا شهودا على حدوث معجزات.

ونقلت صحيفة "كريستيان بوست" عن جوشوا ليندكويست، زعيم منظمة Global Revival Harvest المسيحية: "هناك الكثير من الناس الذين ضحوا مجددا بحياتهم للرب. لقد عمّدنا الناس هنا عند النصب التذكاري. الرب يكمن في الحركة".

وأعلن القس المحلي تشارلز كاروكو، الذي نشر مقطع فيديو عن طقوس التعميد على موقعه في "فيسبوك": "يستمر الناس بإنقاذ أنفسهم، ويجري هنا تعميدهم وشفاؤهم وتحريرهم. في الليلة الماضية حدثت عملية شفاء فورية من مشكلة في الظهر، كانت مستمرة لمدة 20 عاما، وكذلك شفيت على الفور إصابة عمرها 18 شهرا"