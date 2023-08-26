مكة في وضع طارئ: عاصفة تثير المخاوف

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي تحذيرًا اليوم السبت من تساقط أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة في منطقة مكة المكرمة. تشمل هذه التحذيرات محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وقد أطلق المركز "الإنذار الأحمر" في مناطق مكة وأضم وميسان، مع تحذير باللون البرتقالي في مناطق الباحة والحجرة والمخواة.

في هذا السياق، دعت مديرية الدفاع المدني في مكة جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والامتثال لإرشادات وتعليمات الدفاع المدني في حالات مثل هذه. ونصحت أيضًا بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية حفاظًا على سلامتهم.

يجدر بالذكر أن منطقة مكة المكرمة شهدت في الأيام السابقة عواصف شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، مما أسفر عن أضرار في الممتلكات والمباني وأثر على سكان المنطقة. وقام جهاز الدفاع المدني السعودي برفع مستوى الإنذار إلى اللون الأحمر، داعيًا المواطنين إلى تجنب تجمعات المياه والأودية والسدود للحفاظ على سلامتهم.