مكتب نتنياهو ينفي رفض العاهل الأردني لقاءه

نفى مكتب نتنياهو اليوم السبت ما نشرته صحيفة القدس العربي أن العاهل الأردني رفض لقاءه مؤخراً.

وحسب قناة "كان" العبرية، نفت مصادر في مكتب رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي ما ذكرته اليوم صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن من أن العاهل الأردني عبد الله الثاني رفض مؤخرا وبشدة إجراء أي ترتيب أو اتصال في هذه المرحلة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال الصحيفة إن الملك الأردني رفض وبشدة إجراء أي ترتيب أو اتصال في هذه المرحلة، ما أثار غضب نتنياهو.

وكشف مصدر مطلع لصحيفة القدس العربي بخصوص مؤتمر كامب ديفيد المزمع عقده أن القرار الأردني بأن عمان لا ترغب في الذهاب إلى كامب ديفيد بهدف «التقاط الصور» فقط، كما حصل في مؤتمر البحرين الاقتصادي المثير للجدل، لكن إذا كان الهدف إجراء حوار مع ترامب وفريقه فالأمر يختلف.

وتشهد العلاقات الاردنية الاسرائيلية توترا على خلفية الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة مستغلة التشجيع من الوسيط الاميركي في عملية السلام