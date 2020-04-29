مكتب وزيرة العدل اللبنانية ينفي اعترافها بصعوبة استرداد الأموال المنهوبة

نفي مكتب وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم ما ورد في إحدى الصحف الأربعاء بشأن اعترافها بصعوبة استرداد الأموال المنهوبة.

وطبقا “للوكالة الوطنية للإعلام”، “ينفي مكتب وزيرة العدل نفيا قاطعا ما ورد في إحدى الصحف اليوم عن أنها اعترفت أمام مجلس الوزراء بأن تنفيذ التدابير السبعة لاستعادة الأموال المنهوبة أمر صعب وغير فعال، وأن الورقة غير نافذة قانونا، لكنها يمكن أن تمهد لاتخاذ قرارات ترضي الشارع”.

وأكد المكتب، في بيان صحافي، أن “وزيرة العدل تمارس قناعاتها في كل موقف أو تدبير تتخذه، وهي لن تتراجع أمام التحديات لأن ما أصاب اللبنانيين نتيجة الفساد وانعدام المحاسبة يستوجب المواجهة بقوة القانون للحد من الفساد، واسترداد ما أمكن من حقوق الدولة، ومحاسبة الذين تسببوا بما وصلنا إليه وإلا سيفقد الناس ثقتهم بالدولة وأملهم بالوطن”.

ويشهد لبنان منذ أيام احتجاجات شعبية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.