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مكونات من "قسد" تؤيد الحوار مع دمشق.. وانشقاقات بين الأكراد

مكونات من "قسد" تؤيد الحوار مع دمشق.. وانشقاقات بين الأكراد
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