ملاحظات لاختيار شجرة عيد الميلاد

سفيان النمري
مع اقتراب عيد الميلاد المجيد و رأس السنة الميلادية يزداد الطلب على أشجار و زينة و أضواء الميلاد.. تختلف الأشجار في أحجامها و الوانها و زينتها و لكل منها رونقه الخاص.
من أهم الملاحظات او الأخطاء التي قد يقع فيها البعض هي اختيار الشجرة غير المناسبة من حيث الحجم، حيث يجب أن تؤخد مساحة الغرفة و ارتفاع السقف في عين الاعتبار عند اختيار الشجرة فالغرف الصغيرة الحجم لا يصح أن يتجاوز ارتفاع الشجرة فيها عن ٦ أقدام وذلك لأن الشجرة كلما زاد ارتفاعها زاد عرضها فيجيب اختيار المكان الذي ستوضع فيه الشجرة قبل شرائها.
وأما عن أنواع الشجر فهناك أنواع مختلفه منها شجر السرو و منها الصنوبر و منها المثلج و من باب النصيحة فإن أشجار السرو هي الأسهل للتزيين و الاجمل شكلا.
بعد تركيب الأغصان و فردها يتم وضع الاشرطة الكهربائية و الطريقة المثلى هي توزيع الأشرطة داخل الأغصان لتظهر و كأن الشجرة نفسها مضيئة
و بالنسبة إلى لون الاضاءة فإن اللون الأصفر أو الذهبي هو الأكثر اناقة و يميل إلي الطبيعة
أما عدد الأضواء اللازمه فهي بمعدل ١٠٠ لمبة لكل قدم من ارتفاع الشجرة.
المرحلة الثالثة هي اختيار الزينة أو التعليقات المناسبة وهذا يعود إلى ذوق صاحب الشجرة و لا علاقة له بتاتا بلون الاثاث في المنزل.
يختلف اسلوب تزيين الشجر بحسب الزينة المتوفرة فالبعض يميل إلى الاسلوب التقليدي في اختيار الكرات الحمراء و الذهبيه و أما البعض فيميل إلى استخدام الاسلوب العصري في التزيين حيث يتم إدخال عناصر طبيعية مثل الاخشاب و إطارات الصور و الأزهار الصناعية
بالنسبة للألوان فهي بحسب ذوق صاحب الشجرة ولكن الاجمل ان لا يزيد عدد الالوان المستخدمة عن ٣ الوان بشرط أن تكون متوافقه و متجانسة.
و بالحديث عن المغارة التي هي عنصر أساسي و رمز للميلاد فهناك أكثر من طريقة لصنعها ما بين استخدام الأوراق المدهونة باللون البني لعمل جبل ورقي أو استخدام كوخ الخشب.
و بالعودة الي تزيين رأس الشجرة فهناك قاعدة ثابته للتزيين الا وهي وضع نجمة على رأس الشجرة اذا كانت هناك مغارة و في حال عدم وجود مغارة يتم وضع مجموعة من الأغصان أو سانتا كلوز أو أي رمز من رموز عيد الميلاد
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