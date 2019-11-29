ملاحظات لاختيار شجرة عيد الميلاد

سفيان النمري

مع اقتراب عيد الميلاد المجيد و رأس السنة الميلادية يزداد الطلب على أشجار و زينة و أضواء الميلاد.. تختلف الأشجار في أحجامها و الوانها و زينتها و لكل منها رونقه الخاص.

من أهم الملاحظات او الأخطاء التي قد يقع فيها البعض هي اختيار الشجرة غير المناسبة من حيث الحجم، حيث يجب أن تؤخد مساحة الغرفة و ارتفاع السقف في عين الاعتبار عند اختيار الشجرة فالغرف الصغيرة الحجم لا يصح أن يتجاوز ارتفاع الشجرة فيها عن ٦ أقدام وذلك لأن الشجرة كلما زاد ارتفاعها زاد عرضها فيجيب اختيار المكان الذي ستوضع فيه الشجرة قبل شرائها.

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وأما عن أنواع الشجر فهناك أنواع مختلفه منها شجر السرو و منها الصنوبر و منها المثلج و من باب النصيحة فإن أشجار السرو هي الأسهل للتزيين و الاجمل شكلا.

بعد تركيب الأغصان و فردها يتم وضع الاشرطة الكهربائية و الطريقة المثلى هي توزيع الأشرطة داخل الأغصان لتظهر و كأن الشجرة نفسها مضيئة

و بالنسبة إلى لون الاضاءة فإن اللون الأصفر أو الذهبي هو الأكثر اناقة و يميل إلي الطبيعة

أما عدد الأضواء اللازمه فهي بمعدل ١٠٠ لمبة لكل قدم من ارتفاع الشجرة.

المرحلة الثالثة هي اختيار الزينة أو التعليقات المناسبة وهذا يعود إلى ذوق صاحب الشجرة و لا علاقة له بتاتا بلون الاثاث في المنزل.

يختلف اسلوب تزيين الشجر بحسب الزينة المتوفرة فالبعض يميل إلى الاسلوب التقليدي في اختيار الكرات الحمراء و الذهبيه و أما البعض فيميل إلى استخدام الاسلوب العصري في التزيين حيث يتم إدخال عناصر طبيعية مثل الاخشاب و إطارات الصور و الأزهار الصناعية

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بالنسبة للألوان فهي بحسب ذوق صاحب الشجرة ولكن الاجمل ان لا يزيد عدد الالوان المستخدمة عن ٣ الوان بشرط أن تكون متوافقه و متجانسة.

و بالحديث عن المغارة التي هي عنصر أساسي و رمز للميلاد فهناك أكثر من طريقة لصنعها ما بين استخدام الأوراق المدهونة باللون البني لعمل جبل ورقي أو استخدام كوخ الخشب.



و بالعودة الي تزيين رأس الشجرة فهناك قاعدة ثابته للتزيين الا وهي وضع نجمة على رأس الشجرة اذا كانت هناك مغارة و في حال عدم وجود مغارة يتم وضع مجموعة من الأغصان أو سانتا كلوز أو أي رمز من رموز عيد الميلاد