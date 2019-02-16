ملاك الأراضي في تكساس يقاضون ترامب

رفعت منظمة Public Citizen دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيابة عن ملاك الأراضي في ولاية تكساس التي ينوي الرئيس الأمريكي بناء جدار حدودي فيها.

وتم رفع الدعوى القضائية بعد قرار الرئيس ترامب، فرض حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك والتي يمكن أن تسرّع بناء الجدار.

ووقع ترامب يوم الجمعة قرار فرض حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك ما يسهل حصوله على المبلغ المطلوب وهو حوالي 8 مليارات دولار، لتشييد الجدار الحدودي الذي يعارضه الديمقراطيون في الكونغرس.

ورفعت منظمة Public Citizen، وهي مؤسسة غير تجارية تعمل في مجال حماية حقوق المستهلك، الدعوى نيابة عن شركة Frontera Audubon وثلاثة من ملاك الأراضي، الذين أبلغتهم الحكومة الأمريكية بنيتها تشييد الجدار على أراضيهم، في حال حصولها على التمويل لعام 2019.

وتطالب الدعوى، بالاعتراف بأن ترامب قد تجاوز صلاحياته الدستورية وصلاحياته بموجب قانون حالة الطوارئ، وكذلك الاعتراف بأن إعلان حالة الطوارئ يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، والذي يعتبر من صميم دستور البلاد.

نوفوستي